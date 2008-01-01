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Прошлое не вернется
on-line poker

Прошлое не вернется →

Практически в каждом номере мы, так или иначе, поднимаем тему будущего покера, в разных аспектах: юридическом закреплении статуса покера, особенностях регулирования онлайн игры и оффлайн игры, тенденциях в самой игре.

книжная полка

Информация и покер

Информация и покер

Тот, кто владеет информацией – всегда имеет преимущество, покер в этом смысле не исключение. Разделим процесс использования информации, которую игрок получает в покере, на три этапа.

психология

Что вредит игре?

Что вредит игре?

Практически в каждом номере мы акцентируем внимание на том, насколько важна роль психологии для стабильной успешной игры.

весь номер (45) за февраль 2012:

школа покера
Задачи
on-line poker
Прошлое не вернется
профессионал
Памяти Николая Евдакова
книжная полка
Информация и покер
психология
Что вредит игре?
Лицо с обложки
Николай Евдаков: «Игра в Америке имеет специфику»

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