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Практически в каждом номере мы, так или иначе, поднимаем тему будущего покера, в разных аспектах: юридическом закреплении статуса покера, особенностях регулирования онлайн игры и оффлайн игры, тенденциях в самой игре.
Тот, кто владеет информацией – всегда имеет преимущество, покер в этом смысле не исключение. Разделим процесс использования информации, которую игрок получает в покере, на три этапа.
Практически в каждом номере мы акцентируем внимание на том, насколько важна роль психологии для стабильной успешной игры.
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